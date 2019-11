Molestias,  incertidumbre,  frustración e ira por suspensión del horario extendido

“Maestros no reciben salario por el horario extendido, por eso la suspensión del programa” Martín González Fiol

De los 12 maestros que están ejerciendo su trabajo dentro de la Primaria Frida Kahlo, 10 ya no quieren seguir

Cabo San Lucas.- Este 8 de noviembre, padres de familia de la Primaria Frida Kahlo se reunieron con el titular del Programa de Tiempo Completo en el estado, Martín González Fiol, en donde inconformes exigen se respete el horario de 8 a 14:30 horas, así como las clases de inglés y otras asignaturas complementarías, a lo que el funcionario municipal dijo que esta situación se debía a que los maestros ya no querían continuar con el horario extendido, debido a que su pago era para dar clases de 8 a 12:30 horas, por lo que buscarían convencer a los docentes o buscar otras alternativas para seguir apostándole a este plan educativo.

El funcionario estatal, dijo estar en la mejor disposición para que el horario ampliado, así como las clases de inglés y demás materias se respeten, sin embargo la disposición es de índole federal, por lo que autoridades educativas, escolares y padres de familia deberán buscar los mecanismos para fortalecer el programa que es de gran necesidad en el municipio, aseverando que en este ciclo escolar no desaparecerá el programa de horario extendido, a pesar del recorte que se tuvo en este año y que fue de 7 millones de pesos.

Añadió el entrevistado que al cierre del 2019 se tiene un recurso destinado para el Programa de Escuela de Tiempo Completo, mismo que sufrió un recorte, debido a que el año pasado se destinaron 116 millones y para este 2019 fue de 109 millones de pesos, lo que desde luego afecta a las escuelas de tiempo completo, “no sabemos qué va a pasar con el programa en cuanto al cierre de este 2019, debido a que los recursos se manejaban por ciclo escolar y ahora será por año fiscal, es decir la Secretaría de Hacienda es la que hará la bolsa de recursos y los destinará a todos los programas federales”.

Después de la entrevista con CPS Noticias, el funcionario estatal se reunió con padres de familia para manifestarles estar en contra de que desaparezca el Programa de Escuela de Tiempo Completo, sin embargo reconoció que el Estado está ante un gran reto, debido a que hay recorte en los recursos.

Así mismo, dijo que de los 12 maestros que están ejerciendo su trabajo dentro del plantel, 10 ya no quieren seguir con el programa de horario extendido, debido a que no están recibiendo ningún pago extra por las dos horas demás que se quedan, mientras que los maestros de inglés, artística y computación decidieron desertar de sus funciones, pues ellos no vienen contemplados en el programa.

Por su parte Jaime Olivas, representante de los padres de familia de la Primaria Frida Kahlo, explicó que ahora resulta que el programa de escuelas de horario extendido se verá afectado debido a que los maestros no están recibiendo el pago completo por las horas trabajadas y por ende no quieren continuar, así que la autoridad deberá buscar la manera de dar una solución.

“El maestro González Fiol no fue concreto en sus respuestas, él atribuye a que el maestro no quiere trabajar, en lo que para nosotros el docente está en su derecho si quiere trabajar en su horario normal o extenderse dos horas más; nosotros lo que pedimos es que la escuela no salga del programa de tiempo completo, hacerlo afectará los derechos fundamentales de los niños”.

Mientras tanto otras madres de familia que estuvieron en la manifestación, mostraron sentimientos encontrados de molestias, incertidumbre, frustración e ira, debido a la falta de respuesta a una demanda tan sentida y generalizada, a pesar de los cuestionamientos insistentes de los inconformes y de los ánimos encendidos de algunos afectados, no se obtuvo respuesta sobre lo que iba a pasar con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que padres de familia quedaron con el chasco, ya que el tema quedó en lo mismo sin solución.