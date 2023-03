Molotov anuncia nuevo álbum sin miedo a la cultura de la cancelación

La banda de rock mexicana Molotov anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Solo delira” que estará disponible a partir del próximo 30 de abril, en el cual abordan temas políticos y sociales, al mismo tiempo que mantienen su sonido característico que consiste en una mezcla de rock, rap y punk. Este nuevo material estuvo a cargo del productor Ros Robinson y el ingeniero en sonido Mike Fraser.

“Solo delira” ha sido recibido con entusiasmo por parte de los fans de Molotov, quienes han elogiado la calidad de las canciones y la energía que transmiten en vivo. La banda ha anunciado una gira para promocionar el álbum en varias ciudades de México y Estados Unidos. De acuerdo con Tito Fuentes, Paco Ayala, Micky Huidobro y Randy Ebright, este material promete tener 100% la esencia cruda e irreverente que los ha caracterizado en sus más de 20 años de trayectoria.

Por lo que podemos decir que es una nueva y poderosa adición al repertorio de Molotov, que seguramente será un éxito entre los amantes del rock en español.

Durante una entrevista para un medio nacional aseguraron no tenerle miedo a las nuevas generaciones o a la actual cultura de cancelación, por lo que continuarán en su misma línea, asegurando que la censura no los detuvo antes y esta no será la excepción.

Asimismo, comentaron que con este disco buscan presentarse por primera vez en el Foro Sol de manera solitaria para el próximo12 de mayo, esto para cerrar su gira “Estalla Molotov”, donde planean llenar por completo el recinto. Aunque se centrarán en los temas nuevos no dejarán de tocar uno que otro éxito del repertorio antiguo.

También anunciaron que tienen previsto crear su propio festival llamado el “Molofest” para finales de este año o principios de 2024 y continuar creando más material.