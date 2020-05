Moneda virtual china busca desplazar al dólar

Las autoridades chinas comenzaron a investigar sobre la posibilidad de digitalizar su moneda desde 2014, aunque hasta 2017 iniciaron con el programa de desarrollo de e-RMB. Analistas chinos afirman que este proyecto tiene el objetivo de ofrecer a los inversores y las empresas una alternativa a la moneda de Estados Unidos.

“Es una medida para empezar a hacer competencia al dólar a través de esta moneda digital a nivel mundial. Ahorita será una moneda utilizada dentro de China, pero, existe la posibilidad de que, en la medida en que vaya siendo más utilizada, al menos en la región de Asia podría utilizarse también para el comercio internacional”, consideró Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, en entrevista con Sputnik.

La crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 no detuvo el desarrollo de la divisa. El 17 de abril, el Banco Popular de China adelantó que su investigación sobre la moneda se encontraba en su etapa final, por lo que comenzaría a realizar pruebas en varias ciudades, como Shenzhen, Suzhou, Chengdu y Xiong’an, área al sur de Pekín que será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Para Janneth Quiroz, e-RMB puede representar una alternativa funcional al sistema de liquidez a nivel internacional, cuya base es el dólar estadounidense.

“China, al empezar a introducir estos sistemas más avanzados, de una moneda digital respaldada por su Banco central, me parece que va un paso adelante en cuanto a Estados Unidos. Al estar tan relacionadas las economías, no me parecería extraño que algunas otras economías como Brasil, que tiene una alta integración con China, pudiera empezar a utilizar esta moneda para realizar transacciones internacionales”, evaluó.