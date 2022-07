Monitorea MMARES al elefante marino que está “visitando” Mulegé

La organización civil Megafauna Marina, Atención, Rescate, Ecología y Sociedad (MMARES) ha estado monitoreando la presencia del elefante marino que ha sido avistado en las costas de Mulegé. La presidenta de la asociación, Aurora Paniagua, indicó que el ejemplar ha sido observado desde hace meses en el Golfo de California. Incluso visitó las playas de Sonora.

“No es que sea tan raro verlos aquí en el Golfo, pero no es tan común ya que ellos tienen una distribución en las islas del Pacífico Norte, desde Isla Cedros, Isla Guadalupe, Isla Farallón; y dentro del Golfo realmente hay avistamientos, pero no es tan común”, explicó.

Se cree que el elefante marino llegó al Golfo en busca de alimento, y se quedó en la zona debido a que encontró una buena disponibilidad de presas. El calamar es uno de sus principales alimentos.

En cuanto a la salud del animal, la doctora Paniagua indicó que este muestra una talla y peso adecuados.

“Viendo los videos y viendo las fotos se ve que el animal tiene un estado corporal adecuado. Sí se ha estado alimentando bien. El que esté mucho en la playa y que estén moviéndose es resultado de que se está alimentando y se va a descansar. No está mal el animal. No está varado. Es importante comentarlo. El animal no se ve que tenga algún problema que lo haga estar en la playa, sino simplemente, como todos los pinnipedos, necesita salir a la playa a descansar después de un viaje de alimentación”, comentó.