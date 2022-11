Senador Monreal asegura que ya está atendiendo tema del magisterio 

Carolina León

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, está de visita el lunes en la capital del estado, para cubrir una agenda de trabajo entre los eventos la reunión del parlamento latinoamericano y caribeño.

En su anterior visita por el estado, había estado acompañando al alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, ahí fue que anunció sostendría una reunión con Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública Nacional (SEP), e intervenir por las peticiones de los trabajadores de la educación.

A su regreso, le preguntamos si había avances en el tema.

“A mí me gustaría mucho que fueran atendidos y resueltos su problema la semana pasada estuvo en comparecencia, la Secretaria de Educación y le planteé personalmente el asunto que ellos me lo habían comentado en Los Cabos y me dijo que ya lo estaban atendiendo que lo iban a atender que en el tema de remuneración económica se iba a resolver y que también irían atendiendo el tema de la regularización que es lo que ellos plantean me parece que es justo”