Sin mover una coma, Morena y aliados avalan PEF 2022

Después de cuatro días seguidos de debate; de 45 horas acumuladas, de aproximadamente 400 oradores en el pleno, y de rechazar todas las propuestas de modificación; las bancadas de Morena, Verde y PT, aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, sin modificarle una coma y fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial.

Durante estos más de cuatro días de debate, fueron rechazadas y no se admitieron las mil 994 propuestas de modificación o reservas, y la madrugada de este domingo fue avalado este documento con 273 a favor y con 214 votos en contra del PAN, PRI, PRD y MC.

Los integrantes del bloque opositor de Va por México, integrado por el PAN, PRI y PRD, abandonaron el salón de plenos antes de la votación en lo particular de este Presupuesto y, desde hoy, adelantaron que la reforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador “está muerta”.

El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, flanqueado por los tres coordinadores parlamentarios de oposición, Jorge Romero (PAN); Rubén Moreira (PRI); y Luis E. Cházaro (PRD), dijo que lo más increíble de todo fue que les extendieron la mano al momento de presentar el Presupuesto Alternativo:

“Nos dijimos dispuestos y abiertos al diálogo, nos dijimos abiertos y dispuestos a analizar el Presupuesto para poder sacarlo adelante en la inteligencia de que más adelante habría votaciones que requieren mayorías calificadas y que eso obliga a las partes a sentarse a negociar”.

“Sí fue por inexperiencia, por inmadurez o por simple fanatismo, que no hubo el oficio político para poderse sentar con quienes ustedes saben perfectamente que van a decidir el futuro de las reformas constitucionales que propone el Presidente de la República, no sabemos si fue por inexperiencia o inmadurez o fanatismo que desdeñaron cada una de nuestras propuestas de modificación sin siquiera escucharlas, no sabemos por qué razón”, dijo el panista.

“Cuando venga el Presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética recuérdenles que está muerto. Anótenle bien la fecha de hoy 14 de noviembre del 2021 porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador”, finalizó Jorge Triana.