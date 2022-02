Movilidad, eje motor para un desarrollo ordenado y sustentable

En presencia de autoridades municipales y expertos en tecnología, este 9 de febrero a través de Radiante 89.1 FM continuaron los Foros Ciudadanos Coparmex con el tema movilidad

De inició Jaqueline Valenzuela, moderadora de los foros preguntó al regidor Omar Orbe sobre los planes del Ayuntamiento en materia de movilidad, pero desde la perspectiva reguladora.

Al respecto, el regidor manifestó que Los Cabos está muy atrasado en movilidad, por lo que afirmó que hay mucho por hacer, sin embargo, aseguró que una de las prioridades de esta administración es sacar adelante el tema por lo que este jueves lo llevará a la mesa de Cabildo a través de la Comisión de Mejora Continua para con ello de una vez tocar el tema de la mejora regulatoria enfocada en la movilidad sustentable.

Destacó que presentarán un dictamen que permita la creación de un área enfocada en el tema de movilidad, pues es demasiado amplia, ya que no solo tiene que ver con el transportista, con los taxis, con las plataformas, si no también con la movilidad del peatón, de un ciclista, de una motocicleta y que incluye hasta perspectiva de género pues se ven las necesidades de las mamás que cargan a sus bebés en carriolas o rampas para discapacitados.

“Vamos a empezar por reforzar todas las dependencias buscando que, sí hay que cambiar algún reglamento interno de alguna dependencia o incluso del propio Ayuntamiento podamos hacerlo”.

Mencionaron que las medidas regulatorias son esenciales para poder ejecutar acciones sustantivas y de manera correcta y esto sin duda más que un reto es una oportunidad para poder cambiar y para ello se efectuarán mesas de trabajo con empresarios, ciudadanos y colegios que permitan la construcción de buenos proyectos.

Así mismo señalaron que la cultura de movilidad es de suma importancia pues esta no es solo para el automovilista, si no para toda la sociedad a la que se tiene que tomar en cuenta, lo que implica mucho trabajo, sin embargo, Omar Orbe pidió a la población que no desesperen, pues ya se están tomando cartas en el asunto, pero de fondo y bien.

Por su parte, Irene Galindo Román, regidora del Ayuntamiento de Los Cabos señaló que sin duda la movilidad es la causante del incremento en cuanto a la emisión de gases en el municipio motivo por el cual urge legislar de manera adecuada y contar con una educación para todas las partes llámese transporte, o infraestructura.

Aseveró que esto es crucial para que el municipio sea un referente en movilidad sustentable.

Por último, Giancarlo Muñoz, consultor experto en tecnología comentó que el abanico de soluciones es muy amplio, sin embargo, él también le apuesta a la planeación pues a través de ella es mucho más fácil la ejecución tanto que muchas veces no se requiere de una supervisión.

No obstante, el mayor reto en estos momentos es el cambio constante y voraz que vive Los Cabos, por ello el mejor modelo es el análisis en tiempo real de cómo viven los cabeños día a día, por el simple hecho de que son quienes viven las ciudades y sus conflictos.

Explicó que dicho estudio implica conocer cómo se mueven, a donde se mueven, porque se mueven a tal punto y el tiempo que se destina para ello, pero incluye también conocer las necesidades y deseos de la población.

Enfatizó que con ello se podría conocer los puntos cruciales para la sociedad y con ello tomar las mejores decisiones en base a necesidades reales y transparente

“Yo creo que la tecnología en este momento tan crucial de Los Cabos podría ayudar en esta parte, en recabar este Big Data y poderlo utilizar para una toma de decisiones más ágil cada vez y crear algo como el PIMUS pero más ágil, que se pueda cambiar de un momento a otro”.

Finalmente es importante no perder de vista a los vehículos motorizados eléctricos que hoy en día no tienen cabida en la infraestructura de Los Cabos, por lo que es importante también cambiar paradigmas destinados también para el peatón en donde también se contemple a la tecnología.