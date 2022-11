Ley de Movilidad no contempla a personas con discapacidad

De acuerdo con Miriam Salgado, presidente de la Fundación MAVI, su organización no ha sido tomada en cuenta para formar parte de la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en Baja California Sur, a pesar de tener varios años de experiencia en esos temas.

El objeto social de la fundación es fomentar una cultura de respeto e igualdad, a fin de crear un entorno libre de discriminación, así como eliminar las barreras físicas y sociales que enfrentan las personas con discapacidad.

“Nosotros no fuimos convocados. Con este ayuntamiento hemos trabajado de la mano con el instituto de discapacidad, sin embargo, a través de lo que viene siendo presidencia no hemos logrado tener acercamiento, ya que han habido varias reuniones que se nos han cancelado”.

La coordinadora de MAVI comentó para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, que la fundación está conformada por diversos profesionistas, quienes trabajaron de la mano con la administración anterior, pero no sucede lo mismo con la actual, “no porque realmente no queramos, sino porque no se ha logrado, aunque nos hemos acercado con algunos legisladores vía correo electrónico y algunas llamadas, pero no hemos tenido éxito”, aseguró.

La agrupación ciudadana sin fines de lucro también tiene como objetivo generar leyes y trabajar en conjunto con el gobierno en la generación de leyes y reglamentos; “no es asistencialista, se crea para apoyar los derechos humanos de las personas con discapacidad en el municipio de Los Cabos”. Es una organización con experiencia en beneficio del sector con discapacidad, prueba de ello fue una política pública creada en conjunto con la Policía de Tránsito Municipal.

“Ciertamente hay personas que se acercan a la fundación pidiendo algún tipo de apoyo económico o algún tipo de aparato, lo que nosotros realizamos son gestiones ante la institución a la que pertenezca, o realizamos eventos para recaudar el fondo y así apoyar a la persona con discapacidad”.

La entrevistada considera que se tiene que escuchar a la persona que tiene alguna discapacidad para generar una buena ley de movilidad. La fundación MAVI no decide, por ejemplo, donde se colocan las rampas, lo que hacen quienes conforman la agrupación ciudadana con encuestas, observan y reflexionan acerca de las necesidades que tienen las personas con discapacidad en la localidad o en el área que se desea mejorar.

“Para que la persona que realmente transita, compra, recrea, va a una escuela, tenga las herramientas necesarias para poder llegar ahí. Y la verdad es que estamos en la mejor disposición de trabajar con ellos en lo que se requiera. Así como nosotros hay muchas otras fundaciones que también podrían enriquecer estas leyes y, sobre todo, en pro de las personas con discapacidad y pensadas correctamente para las personas con discapacidad”.

Añadió con seguridad que, al pensar en una ley de movilidad, mucha gente evoca un transporte, ya sea público o privado, así como una vialidad para esos automotores y no, “realmente la movilidad conlleva tener un entorno o una arquitectura accesible” como, por ejemplo, una rampa que cumpla con todos los requisitos, que aseguren la integridad de la persona; esa persona con discapacidad debe valerse por ella misma para trasladarse sin un tercero que le ayude, ahí es donde estamos fallando, asegura.

El municipio de Los Cabos es un destino turístico mundial que creció sin control, reflexionó Miriam Salgado, quien añadió lo siguiente a su idea.

“Éramos muy poquitos hace años y de repente nos desarrollamos muchísimo, pero sin control, sin una planeación, y eso nos merma, simplemente en una banqueta, con las distancias o con los altos adecuados para que puedan simplemente dos personas transitar una al lado de la otra. Y nosotros siempre lo hemos dicho, la fundación, obviamente vemos por las personas con discapacidad, pero en algún momento todos vamos a envejecer, y ojalá sea así”.

La reflexión anterior es en referencia a que las personas necesitarán lentes, un bastón, muletas, una carriola o una silla de ruedas; sin embargo, al no contar con aceras adecuadas, la movilidad se entorpece y al mismo tiempo no invita a salir a las calles.

La presidenta de la fundación finalizó haciendo un llamado a todos los políticos a que realmente vean por las necesidades de las personas con discapacidad, no se trata únicamente con pintar un área de azul, se le tiene que preguntar a esas personas con discapacidad qué es lo que realmente necesitan.