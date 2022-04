La movilidad de Los Cabos muy por debajo del interés de unos cuantos

La movilidad en Los Cabos, va más allá de construir vialidades alternas, para desalentar el denso tránsito vehicular, sino acabar con los intereses de unos cuantos, los usuarios del transporte deben escoger la transportación pública o privada que quieran.

Diputados deberían sentir en carne propia lo que es viajar en colectivo, urbano o taxi, tienen que actualizar las leyes y hacer otras; así como buscar los recursos para crear infraestructura urbana, así lo dio a conocer Cristian Nicolás López de Antorcha Campesina.

“Los diputados deberían de trabajar en propuestas serías; al final cada empresario cuida sus intereses, por ejemplo, en el tema de los taxis, hay un dicho popular que dice: para todos sale el sol, así que debería abrirse el panorama en cuestión de movilidad y legisladores trabajar en este sentido”.

Enfatizó que no se puede decir que se vive en una sociedad donde reina la igualdad ya que no es así, los legisladores, empresarios y políticos, tienen la manera de desplazarse y no batallan tanto como una madre de familia que debe tomar el camión o en alguna emergencia médica tomar taxi, eso sin contar lo deficiente del servicio.

Así mismo, dijo que el desplazarse en calles del municipio, es un serio problema, personas llegan estar atrapadas hasta 2 horas en el tránsito vehicular, a causa de los accidentes viales y la falta de vías alternas, debido a esto, representantes de la iniciativa privada han presentado propuestas, sin embargo, no se concretan.

“El Consejo Empresarial dio una alternativa de que se liberará la carretera de cuota, a pesar de que está concesionada y una parte de esos recursos se van a las arcas del gobierno Federal, cuando se necesita invertir en vialidades y analizar de manera concreta las propuestas”.

Recalcó que es de suma importancia que la ciudadanía también participe y aporte en lo relacionado a la movilidad debido a que padecen a la hora de hacer uso del transporte público y es que, son modelos muy atrasados y con fallas mecánicas; desafortunadamente la mayoría de la gente no tiene para comprarse un carro y recurren a estos camiones y todo porqué vivimos en un país y estado donde los intereses económicos están presentes.