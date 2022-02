Movilidad, tema que requiere de la participación de todos: Foros Coparmex

Concluyó el tema de movilidad de los Foros Ciudadanos Coparmex que se desarrollan todos los miércoles en Radiante FM, el siguiente paso es entregar al Ayuntamiento una carpeta con todas las propuestas que se tocaron en la mesa y así estos no queden al aire.

Como cada miércoles, a través de Radiante 89.1 FM los “Foros Ciudadanos Coparmex” finalizó con el tema de movilidad, problemática alarmante en Los Cabos y que requiere la transversalidad de diversas direcciones, dependencias gubernamentales y de la misma población para mejorarla.

En esta ocasión, la moderadora del foro fue Arandi Torres, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, delegación Los Cabos. En el foro se contó con la presencia de Milagros Vázquez, licenciada en urbanística, Giancarlo Muñoz, experto en tecnología y Alejandro Flores, especialista en urbanismo táctico.

Milagros Vásquez destacó qué el pasado 10 de febrero, el Cabildo aprobó implementar la mejora regulatoria en materia de movilidad, un paso importante para poder afrontar el problema de la movilidad, pues a través de ella se podrán brindar las herramientas necesarias.

“Implementar la política de mejora regulatoria es muy bueno porque verificas desde que están haciendo, cómo le están haciendo, quiénes lo están haciendo y cómo se puede mejorar, incluso hay un análisis de impacto de la mejora regulatoria en el cual tú también tienes que integrar lo que son las tecnologías para poder hacer que la información sea accesible para los ciudadanos porque uno de los problemas que se tiene es la falta de información”.

Una de las problemáticas expuestas en el foro es respecto a las rutas del transporte público, sobre todo para las personas que acaban de llegar a Los Cabos, quienes buscan saber por dónde pasan las rutas así como sus horarios, sin embargo esto no existe por lo que es uno de los primeros pasos qué se debe de tomar.

Se destacó que la movilidad cuenta con una parte humana y las nuevas iniciativas por parte del municipio tienen como principio el derecho de la movilidad, es decir que todas las personas tienen derecho a moverse en condiciones de seguridad y para ello se requiere sensibilizar a la población sobre el tema, ya que muchas veces los problemas viales se derivan de los accidentes y esto va de la mano con la irresponsabilidad de aquellos que están detrás del volante.

Durante el foro también se expuso la problemática que genera el desplazarse largas distancias para sustentar sus necesidades de movilidad, de ahí la importancia de que los servicios básicos como educación, salud, alimento, por mencionar, se encuentren en las colonias y el desplazamiento no sea una complicación.

Así mismo se mencionó que la tecnología juega un papel importante en la movilidad puesto que esta puede solucionar de manera más práctica y más económica la situación. Ante ello Giancarlo Muñoz aseveró que hoy más que nunca la tecnología es una necesidad más que un lujo, puesto qué es una herramienta y un medio para llegar a un fin.

De ahí la importancia de involucrar la digitalización en tiempo real para que a través de ella la población pueda decir qué pasa, dónde pasa, para que sean escuchados.

De igual forma dieron a conocer el trabajo tan importante que está realizando el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMUS) y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en un tema cómo la movilidad.

Al respecto, Alejandro Flores especialista en urbanismo táctico agregó:

“Un instrumento de planeación como como un PIMUS o como un Plan Parcial de Desarrollo Urbano o el mismo PDU va a tener básicamente dos partes un diagnóstico y una estrategia, en el diagnóstico debemos usar las herramientas que tenemos a la mano desde la tecnología más avanzada hasta el mismo sentido común para saber dónde estamos parados, y para poder generar una estrategia tenemos que tener una visión de la ciudad tenemos que decir que queremos hacer, para poder determinar qué es lo que queremos hacer también estamos entender que es lo que tenemos que recursos materiales, qué recursos económicos, qué recursos de tierra incluso para que estamos diseñando la ciudad”.

El especialista en urbanismo táctico indicó que un buen diagnóstico permite poner en la mesa qué se quiere de la ciudad y para ello se requiere un debate entre las autoridades, los técnicos, pero también la sociedad para así saber si todas las partes están de acuerdo.

También planteó que requiere entenderse la diferencia entre el aprovechamiento de la tierra y el régimen de propiedad, pues de ahí parte lo que se puede o no hacer, en materia de desarrollos, por lo tanto si no sé arregla el problema del ordenamiento territorial, no se podrá contar con un desarrollo urbano integral.

Así mismo se abordó el tema de las plataformas digitales de transporte, el ingeniero Alejandro Flores manifestó que de inicio hay una necesidad que cubrir, pero también las autoridades deben de instaurar orden, y soltar estructuras que calificó como “arcaicas” por lo que se requiere homologar en base a las necesidades.

Para concluir, Arandi Torres, presidenta de Coparmex Los Cabos, dio a conocer que fue el último foro ciudadano enfocado en el tema de movilidad, no obstante, entregarán al Ayuntamiento una carpeta con todas las propuestas que se tocaron en la mesa y así estos no queden al aire.