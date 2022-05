Movilidad y Salud, temas urgentes en el VII Distrito

El fin de semana el diputado local del distrito VII en San José del Cabo, Luis Armando Díaz, rindió su informe de actividades. El parque de la colonia Ampliación Vista Hermosa fue el encuentro donde el legislador de la banca del Partido del Trabajo (PT) emitió un mensaje a las diferentes autoridades y vecinos de dicho distrito, resaltando que en estos ocho meses de trabajo ha realizado cuatrocientas veintiocho gestiones a través de su casa de enlace, donde se ha destinado 568 mil pesos en apoyo a la ciudadanía que lo requiera.

El diputado resaltó que el trabajo que se requiere hacer en el distrito séptimo es muy amplio, las necesidades son muchas y es necesario que los ciudadanos cuenten con atención médica de calidad, por lo que el congresista hizo un exhorto al gobierno del estado para considerar la construcción de un hospital de especialidades en la zona.

“En Los Cabos somos más de 358 mil habitantes, y no hemos tenido en los últimos 10 años tratamiento como tal en materia de salud. La salud de los cabeños no ha sido atendida, no tiene seguro social, ISSSTE y está a la buena de Dios. Todos esos pacientes que necesitan una sala de terapia intensiva, hay que viajar y no es nada fácil”.