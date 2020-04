Movimiento Pensando en Ti invita a toda la ciudadanía a sumarse a la campaña 1000 héroes

Edith Velázquez

La Paz.– La A.C. Movimiento Pensando en Ti invita a toda la ciudadanía a sumarse a la campaña 1000 héroes.

Daniel Santacruz Rendón, presidente del Movimiento Pensando en Ti, detalló que la campaña surgió luego de conocer las condiciones de salud tan difíciles y delicadas que los médicos del sector salud enfrentan día a día para atender la pandemia, agregó que la meta a alcanzar son 1000 personas para este miércoles a las 12 del medio día.

“El objetivo de esta campaña es buscar entre la sociedad 1000 personas con nombre y apellido que se sumen a este escuadrón. Nosotros le llamamos a los paramédicos y médicos que están frente a la contingencia el Escuadrón Especial, entonces buscamos 1000 personas que se sumen y hagan un donativo de 80 pesos que es el donativo que se utilizará para comprar el equipo de cubrebocas N95, que es el cubrebocas que la Secretaría de Salud tiene dado de alta para personas que están en contacto directo” explicó.

Insistió en que es sumamente importante la solidaridad de la ciudadanía para esta campaña, ya que sólo será un lapso de 72 horas las que se tendrán para juntar a 1000 héroes y alcanzar la meta, apoyar a los médicos que atienden a pacientes con Covid-19.

“Solamente tenemos 72 horas para conseguirlo, se va a donar en un proceso de honestidad con nuestras instituciones que más lo necesiten, puede ser para médicos en el IMSS, Issste o doctores particulares que no alcanzaron su protector, su cubrebocas N95 y que están atendiendo la contingencia”, manifestó.

Agregó que a esta campaña se suman diversos colaboradores para lograr el objetivo, sin embargo, la participación de la ciudadanía es valiosa, por lo que ponen a su disposición diversas formas de pago.

“En cualquiera de las páginas de nuestros colaboradores que son colectivo kybernus, Mujeres por La Paz, Movimiento Pensando en Ti, aparece un número de cuenta, puede ser una transferencia o depósito con el concepto 1000 Héroes, pero si no tienes la manera de hacer una transferencia o depósito, o estás en casa y no puedes salir, y respetando esa sana distancia, nos mandas un mensaje y pasamos a donde nos indiques por tu donación”, compartió.

Las mascarillas serán adquiridas a través de dos proveedores avalados y dados de alta en la Secretaría de Salud, cubrebocas que no se encuentran en la capital del estado por lo que serán importados.

Finalmente invitó a toda la ciudadanía a ser solidarios y a convertirse en uno de los héroes ante esta contingencia sanitaria, y así juntos poder ayudar a médicos y paramédicos ante la pandemia por el Covid-19.