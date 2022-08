El nuevo “Míster Model México” es sudcaliforniano

Tras haber ganado el título “Mr (Míster) Model México 2022”, José Ángel Mora Garciglia, originario de Los Cabos, BCS, ahora se prepara para representar a México en el concurso “Míster Global”, certamen que se realizará en diciembre de este año en Tailandia. Por este motivo el originario de Los Cabos recibió dos reconocimientos, uno por parte del Instituto de la Juventud y otro por la organización Míster Model.

En conferencia de prensa a la que asistieron familiares y amigos, Ángel Mora comentó cómo se prepara para el próximo certamen.

“Esto requiere mucho sacrificio, mucho compromiso y mucha pasión, sobre todo; mucha dedicación. En mi caso, mi sacrificio más grande es la comida, me encanta y pues ahorita en este proceso tenemos que restringirnos un poquito con eso, me permito un día pecar un poquito, una comida, que es generalmente el domingo, pero de lunes a sábado es mi rutina de ejercicio y mi rutina de dieta, que es la dieta que sigo, la que me indica el nutriólogo”.