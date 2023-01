Muere el legendario David Crosby, a los 81 años

Este jueves 19 de enero, uno de los pioneros del folk-rock y líder de las bandas “The Byrds” y “Crosby, Stills & Nash”, David Crosby, murió a los 81 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, sin dar detalles sobre la causa de su deceso.

Sus familiares refirieron murió en compañía de su esposa e hijo. Asimismo, pidieron privacidad en estos momentos, por el luto que están atravesando tras la pérdida de “Croz”, como también era conocido. Expresaron que lo seguirán recordando por la gran amabilidad y humanidad que tanto lo caracterizaba. Además, expresaron que su legado seguirá vivo a través de la música.

“Con gran tristeza, después de una larga enfermedad, que nuestro amado David Crosby murió. Paz, amor y armonía para todos los que conocieron a David y aquellos a quienes conmovió. Lo extrañaremos mucho”, se lee en el comunicado.

¿Quién fue David Crosby?

Fue un cantautor y guitarrista originario de Los Ángeles, Estados Unidos y uno de los pocos artistas en logró entrar dos veces al “Salón de la Fama del Rock & and Roll”, la primera vez fue en 1991 con “The Byrds” y la segunda en 1997 por “Crosby, Stills & Nash”.

En el ámbito profesional fue considerado como uno de los grandes pilares del folk-rock de la década de los 60 y 70, así como un músico que destacaba por sus composiciones extravagantes y abstractas.

Su historia con “The Byrds”

En 1994 fundó la banda junto a Roger McGuinn, Gene Clark y Chris Hillman, tuvieron éxitos como “Turn! Turn! Turn!” y “Eight Miles High”, así como “Mr. Tambourine Man”, un cover que realizaron de Bob Dylan. Fue echado de la agrupación en 1967 debido a los constantes roces que tuvo con el resto de los integrantes.

El inicio de “Crosby, Stills & Nash”

Tras su salida de The Byrds decidió crear en 1967 “Crosby, Stills & Nash” junto a Still y Graham Nash, entre sus temas más reconocidos se encuentran “Woodstock” y “Teach Your Children”, sin embargo, se disolvió tiempo más tarde por problemas de egos.

Fue hasta el 2021 que inició una carrera en solitario con el álbum “For Free”, el cual tuvo gran aceptación por parte del público y sus fanáticos.