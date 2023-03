Muere Just Fontaine, mítico futbolista francés

Murió a los 89 años el mítico exjugador francés de futbol Just Fontaine, poseedor de uno de los récords más difíciles de romper en los mundiales y multicampeón en el futbol de su país.

Just Fontaine logró una hazaña histórica en el lejano mundial de Suecia 1958, en el que anotó 13 goles, cifra que todavía no es alcanzada y que parece imposible de igualar o superar con el futbol actual.

All of Just Fontaine's 13 goals in the 1958 world cup. pic.twitter.com/XTmOjvFuwi

— Football 1X2 (@football1x2_app) March 1, 2023