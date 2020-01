Muere Kobe Bryant en accidente de helicóptero

La leyenda del baloncesto Kobe Bryant murió la mañana de este domingo a los 41 años al estrellarse en su helicóptero privado en Calabasas (Los Ángeles, EE.UU.), según recoge la agencia RT del portal de TMZ.

El exdeportista viajaba con otras cuatro personas que también habrían fallecido. Ni su esposa, Vanessa Bryant, ni ninguna de sus cuatro hijas estaban en el helicóptero, según el medio estadounidense.

La causa del choque está bajo investigación. Se baraja que una de las causas del siniestro sea la espesa niebla.

Kobe ha usado un helicóptero para viajar durante años, desde que jugó para los Lakers. Era conocido por viajar desde Newport Beach, CA al Centro STAPLES en DTLA en su helicóptero Sikorsky S-76.

A Bryant le sobreviven su esposa Vanessa y sus cuatro hijas: Gianna, Natalia y Bianca y su recién nacido Capri.

Apenas ayer, otra estrella de la NBA, Lebron James, superó a Bryant como el tercer máximo encestador en la historia de la liga.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020