Solados estadounidenses matan a líder de ISIS al noreste de Siria

Hamza al-Homsi, un alto dirigente del Estado Islámico en Iraq y Siria (ISIS, en inglés) resultó muerto luego de que el ejército estadounidense realizara la noche del jueves un ataque en el noreste de Siria, en el que además, resultaron heridos cuatro soldados.

De acuerdo con un comunicado emitido por el comando militar de Estados Unidos en Medio Oriente (Centcom por sus siglas en inglés), en el operativo en el que resultó muerto este alto dirigente del grupo yihadista, los cuatro soldados resultaron lesionados además de un perro de trabajo tras ser alcanzados por una explosión.

