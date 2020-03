Muere mujer de 36 años con Covid-19 sin ser hospitalizada

Foto: Actualidad RT

Londres (Actualidad RT).- Kayla Williams, una británica madre de tres hijos, murió en su piso en el sur de Londres después de que el día anterior le negaran el ingreso a un hospital y le aconsejaran que permaneciera en casa, informa The Guardian.

El esposo de la fallecida, Fabian Williams, llamó al número de emergencias el viernes 20 de marzo porque su mujer “estaba sin aliento, vomitaba y sufría dolores de estómago”.

La paramédica que llegó a su casa en la mañana del mismo día le hizo varias pruebas y dijo que el hospital no la aceptaría porque “ella no era una prioridad”, recuerda el hombre.

Al día siguiente el estado de salud de la mujer empeoró y más tarde su marido la encontró exánime. La ambulancia llegó inmediatamente, pero el equipo no logró salvar a Kayla.

El periódico afirma haber visto documentos que confirman que los paramédicos trataron a la mujer como un presunto caso de coronavirus. Además Fabian Williams comentó que los enfermeros que se llevaron el cadáver de su esposa siguieron los protocolos propios de una muerte por enfermedad infecciosa.

“No he sabido nada desde entonces”, cita The Guardian al hombre. “Me dejaron aquí y me dijeron que debía aislarme. No me han dicho nada más. Soy diabético. Tomo insulina. Todo lo que sé es que se supone que me debo aislar. Nadie ha mencionado que su cuerpo sea examinado ni nada”.