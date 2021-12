Mueren 5 niños después de que castillo inflable saliera volando en Australia

Cinco niños murieron al caer de 10 metros de altura, luego de que un castillo inflable en el que estaban jugando saliera volando, los hechos ocurrieron en Australia. Las autoridades informaron que otros cuatro más se encuentran en estado crítico.

Sobre esta tragedia se dijo que la escuela primaria Hillcrest en Devonport, lugar que se encuentra en la costa norte de Tasmania, había realizado un evento para celebrar el último día de clases, por lo que dentro de las actividades y juegos para los alumnos que tenían planeados, era el rentar un castillo inflable, mismo en el que al menos 9 niños de quinto y sexto grado jugaban al momento de los hechos, cuando salió volando a casi diez metros de altura, esto, provocado por una fuerte ráfaga de viento, confirmó la CNN.

De los menores que estaban jugando, 5 fallecieron, entre los que se encontraban dos niños y dos niñas que murieron al instante, el último se desconoce su género, pero se informó que perdió la vida en el hospital.

Devonport: Flowers, teddies and cards are among thousands of beautiful tributes left at the Hillcrest primary school makeshift memorial site. @theheraldsun pic.twitter.com/6SIHM9A8ZQ

— Brianna Travers (@briannatravers) December 18, 2021