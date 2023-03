Mujer pide ayuda a Babo para recuperar su cría de pantera

Jacqueline, una usuaria de Twitter, ha pedido ayuda a Babo, líder y vocalista de la agrupación de rap ‘Cártel de Santa‘, para recuperar su cría de pantera, que le fue asegurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras una denuncia pública hecha por la actriz Sandra Echeverría.

La denuncia se dio luego de que la actriz tomara una serie de fotografías de la mujer con el felino, ingresando a una tienda.

Tras la viralización de los hechos, la Profepa acudió al domicilio de Jacqueline y le sustrajeron al felino, argumentando ‘irregularidades’ en la documentación de su legal pertenencia.

Sin embargo, la afectada asegura que tiene todos los permisos necesarios para tener a la cría de pantera y pidió ayuda a Babo, quien también tiene un felino de esta especia y que tiene más experiencia en el cuidado de los mismos.

No obstante, el polémico rapero todavía no le responde a la joven, a pesar de que ella asegura que la cría necesita cuidados especiales que no tiene en el zoológico de Zapopan, donde actualmente la resguardan.

Contexto

El rapero Babo adquirió hace algunos años una cría de pantera, a quien llamó ‘Noche‘, e incluso le creó una cuenta de Instagram, donde muestra sus ‘travesuras’ y ha documentado el crecimiento del felino.