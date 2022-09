Se repite historia, mujer desaparece en mar en SJC

Fue alrededor de las 18:00 horas del pasado domingo, cuándo el departamento de bomberos de San José del Cabo recibió el reporte de que había personas que presentaron problemas para salir del mar; cuando los servicios de emergencia llegaron a la playa La Costa, paramédicos y personal del cuerpo de bomberos iniciaron una intensa búsqueda de una mujer que fue arrastrada por el intenso oleaje, búsqueda que aún no tiene éxito, así lo señaló Omar Barreras Núñez, comandante de Bomberos de San José del Cabo,

“El día de ayer a las 6 de la tarde tuvimos la situación de este rescate y búsqueda, la cual no fue de manera efectiva el día de ayer. Hoy en la mañana se reanudaron a las 6 de la mañana por el lado de la costa para ver si tenemos alguna visibilidad o algo positivo; sin embargo, se están realizando los trabajos de búsqueda y rescate de esa persona”.

Es así que se confirma que continuarán con las labores de búsqueda, pero cabe mencionar que la Tormenta Tropical “Madeline” que se desplaza muy lentamente paralelo a Baja California Sur, está provocando intenso oleaje y lluvias, situación que puede complicar las labores de búsqueda.

Rescatistas entrevistaron a un hombre, el cual dijo ser una de las personas que no podía salir del mar, no obstante, la mujer que lo acompañaba no pudo salir, perdiéndola vista.

Personal de la Marina Armada de México se unió a la búsqueda la tarde noche del domingo, y la mañana de este lunes 19 de septiembre a partir de las 06:00 horas continuaron con las labores de rescate de la mujer.