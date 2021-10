Mujer le grita ‘ratero’ a Peña Nieto en Roma

El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado al salir de un hotel de lujo con su novia Tania Ruiz en donde le gritaron “ratero”.

De acuerdo con imágenes publicadas en Twitter, el exmandatario sale del Hotel de la Ville, ubicado en Roma, Italia, y toma un taxi para irse del sitio.

El primer video muesta al también exgobernador del Estado de México que aparentemente se detiene detrás de un muro del hotel tras percibir los primeros gritos.

Got to see Mexico’s ex President Enrique Peña Nieto and girlfriend… I scream to him so many things and he kept hiding from me like a coward… stay tune for the video… pic.twitter.com/u0uBqhHNPE

— Karen Y. TV3 (@karenytv3) October 24, 2021