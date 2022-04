Mujeres presentan mejor comportamiento crediticio que los hombres

Según datos del Global Banking Alliance for Women, las mujeres manejan mejor los créditos que los hombres. Al respecto, el vocero del Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt, comentó que ellas presentan una mayor tendencia a cumplir a tiempo con sus responsabilidades. Además, se informan mejor de los términos y condiciones de los préstamos que contratan.

Sin embargo, destacó que aún existe una brecha de género en el acceso a créditos.

Aclaró que esto no se debe a que las solicitudes de servicios financieros les sean negadas, sino que las mujeres piden menos créditos.

“Normalmente los hombres piden más créditos y por eso tienen más créditos que las mujeres. Yo a veces creo que piensan que no les van a prestar. Tal vez son amas de casa y dicen: ‘No, no puedo comprobar mis ingresos; no hay nadie que me preste’”.