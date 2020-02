Mujeres paceñas las mejores al volante en BCS

La Paz.-Son las mujeres paceñas las mejores conductoras en BCS de acuerdo a los datos estadísticos de la dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de La Paz.

Así lo anunció Cruz Guadalupe Salvatierra Camacho, comandante del área de Peritaje de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

“Voy a aprovechar para felicitar a nuestras conductoras de Baja California Sur, del municipio de La Paz, de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos, nuestros mejores conductores son nuestras damas con respecto a nuestros caballeros”, declaró.

Así mismo detalló que, con base en las estadísticas, el sonado dicho “mujer al volante peligro constante”, no aplica para las mujeres paceñas, ya que el 75% de los hombres son los protagonistas de un accidente.

“Tenemos un 75% en donde ellos son protagonistas de un accidente, regularmente tenemos la costumbre de decir, ah mira, mujer al volante es un peligro constante, pero no es así, actualmente nuestras conductoras, son mucho muy precavidas”, dijo.

Por tal motivo, exhorto a todos los caballeros sudcalifornianos a ser más precavidos y responsables al volante.

“Exhortar a nuestros varones conductores a reducir en tanto ese porcentaje que actualmente tenemos, y si respetamos las señales de tránsito, si hacemos lo que nos corresponde, seguramente lograremos una equidad general”, enfatizó.

En ese sentido, compartió que del 27 de enero al 2 de febrero del presente año se obtuvo un total de 49 lamentables accidentes.

“Tuvimos un registro de 49 accidentes; tuvimos dos personas que fallecen en accidentes de tránsito tipo atropellamiento, tuvimos cuatro personas lesionadas y 7 conductores bajo la ingesta de alcohol”, compartió.

Finalmente compartió que las causas principales de los accidentes son por no guardar la distancia reglamentaria, cambiar intempestivamente de carril de circulación, conducir a exceso de velocidad, no realizar un alto total y no ceder el paso al peatón.