Mujeres piden se les cumpla promesa de permisos para taxis

Adriana López Monje, presidenta de la Alianza de Mujeres Sudcalifornianas del Transporte dio a conocer que, en pasada reunión con el jefe del Ejecutivo Estatal, Víctor Manuel Castro Cosío, dijo que daría una respuesta afirmativa a la Alianza en cuanto a la solicitud de permisos eventuales para taxis y que están próximos a darse, sin embargo, temen no ser tomadas en cuenta en este proceso y verse violentadas en sus derechos.

Indicó que desde 2014 han estado luchando por tener una concesión debido a que en la Alianza hay cientos de mujeres jefas de familias que son el sostén del hogar, por lo que tener estos permisos para poder trabajar, le permitirán salir adelante, sin embargo, autoridades no le han dado la atención y seriedad a la petición del gremio de mujeres transportistas.

“Ellas tienen al 100 por ciento la carga familiar y requieren de soluciones, como una concesión y a la que tiene derecho como cualquier ciudadano, porque esto no es exclusivo de hombres, de gremios, de partidos políticos o de afiliaciones sino es para todos, es un derecho humano trabajar en lo que se desea”.

Recalcó que la decisión de las mujeres de la Alianza, es la de tener una concesión, incluso ya se tuvo un acercamiento con el gobernador Víctor Castro, el pasado 9 de diciembre y se le explicó con datos duros, cómo somos violentadas en el transporte y nos dijo que nos iba a dar una respuesta afirmativa a la brevedad y estamos esperando, pero al parecer van a dar el “albazo” con estos permisos que se llaman eventuales, esto aprovechando los vacíos de ley y que lo utilizan sin tomarnos en consideración.

Aseveró que esos permisos eventuales violentan las normas, puesto que debe haber una convocatoria, permisos que salen de un supuesto estudio realizado por los gremios ante la necesidad extraordinaria en Los Cabos de transporte, siendo abordado y aprobado en el Consejo Municipal del Transporte, acordando otorgar estos permisos y así cumplir con asuntos políticos.

“Este estudio sale de los gremios, nada más, no de profesionales, cuando debería realizarse un análisis que tome en cuenta varios sectores y así definir la necesidad en el transporte público; esto sólo responde a la necesidad de los gremios y no de la ciudadanía, misma que tiene otros intereses, la ciudadanía ha manifestado que se sienten violentados por qué los taxistas no los atienden como al turista”.