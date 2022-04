Mujeres emprendedoras se unen para impulsar sus negocios

La crisis económica que trajo consigo la pandemia de salud afectó a muchas mujeres que a partir de esto buscaron alternativas de negocio, pero al encontrarse con varias dificultades decidieron unirse y formar el colectivo “Colores y sabores bazar”, para impulsar sus emprendimientos de forma grupal pero sin perder la identidad de cada proyecto.

Mónica Camacho es miembro fundador de esta agrupación de mujeres empresarias, artesanas, y cocineras que hoy en día se conforma por 12 integrantes. El objetivo es seguir creciendo y que más personas se sumen a lo que ahora llaman un “aquelarre artesanal”.

“Nació porque individualmente se nos fueron cerrando las puertas porque no encajábamos a veces con el perfil que solicitaban, entonces como grupo buscados esta apertura a casi cualquier giro, y es que si te fijas casi todo lo que está hecho con las manos es artesanal”, explicó.

La idea surgió en diciembre, pero fue hasta finales de enero cuando lo pusieron en marcha. Actualmente se instalan todos los domingos en el Tianguis Cultural de La Paz y los sábados en el parque de Piedras y Pájaros, a un costado de la oficina de correos, además de estar presentes en eventos como los que se harán por las fiestas de fundación de la capital del estado.

Andrea de los Ángeles Trasviña, es una joven repostera que sintió esta oportunidad como ´caída del cielo´, en uno de los momentos más difíciles para su emprendimiento.

“Todos los emprendedores buscamos un espacio para que la gente pueda conocer nuestros productos y aparte lo que me llamó la atención fue que es una comunidad, no es por individual, que a veces por individual uno es su propio community manager, gerente, el de ventas, el repostero, en mi caso, y pues todo, y hasta la hacemos de mamá, entonces el tener ese apoyo de comunidad fue lo que más me llamó la atención”, manifestó Ángeles Trasviña.