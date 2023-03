Mujeres aún tienen “enormes obstáculos” que enfrentar: ONU

Este miércoles, António Guterres, secretario general de la ONU aplaudió los avances en cuanto a los derechos de las mujeres; no obstante, advirtió que ellas, aún tienen “enormes obstáculos” por enfrentar.

Women and girls everywhere are demanding their rights – and their words reverberate around the world.

Investing in women and girls is the surest way to uplift all people, all communities and all countries.#InternationalWomensDay pic.twitter.com/CM0v9uvfgp

— António Guterres (@antonioguterres) March 8, 2023