Mujeres continúan sin oportunidades dentro del gremio transportista

Durante más de 10 años las mujeres transportistas del estado han solicitado al gobierno estatal igualdad de condiciones que sus compañeros varones. De acuerdo con cifras de la Sociedad Cooperativa Gremio Rosa de Movilidad Baja California Sur, son 100 mujeres agremiadas a este grupo de transportistas.

Evangelina Castillo Irales, presidenta del Gremio Rosa, comentó que desde hace varias administraciones han tenido acercamientos con las autoridades, recientemente con el gobierno encabezado por el gobernador Victor Manuel Castro, no ha sido la excepción.

A pesar de ser una cooperativa constituida legalmente que cuenta con la capacidad de poner en marcha empresas transportadoras, ninguna de las mujeres que conforman este gremio han sido beneficiadas con alguna concesión; ocasionando que la gran mayoría de ellas tengan que migrar a las plataformas digitales.

“Somos un grupo de mujeres que estamos buscando permisos y concesiones de transporte, las hemos buscado desde el 2017 de forma independiente, un grupo viene, otro grupo va. Pero ahorita nos constituimos porque no nos dan ni la seriedad, ni el peso si no tenemos un acta. Siempre nos preguntan cómo están organizadas; aquí está el acta constitutiva; aquí lo pueden ver. Nos subimos a la plataforma, porque no tenemos otra forma de operar, estamos operando todas en plataforma. Hemos buscado desde que entró Carlos Mendoza, ahí estuvimos tocando puertas”.