Gutiérrez Müller condena amenazas contra Lilly Téllez y su hijo

Luego de que la senadora Lilly Téllez denunció a través de redes sociales amenazas de muerte contra ella y su hijo, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller condenó “los ataques viles a las mujeres públicas“.

En su cuenta de Twitter, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador envió un abrazo solidario a la senadora Téllez y refirió que no quiere que ninguna mujer sea ofendida “y menos a su familia o hijos”.

“Yo no quiero que ninguna mujer sea ofendida y menos a su familia o hijos. Los ataques viles a las mujeres públicas los condeno con toda mi fuerza. Un abrazo solidario”, escribió Gutiérrez Müller.

El martes pasado, la senadora de Acción Nacional solicitó ayuda a la Policía Cibernética luego de que recibió amenazas contra ella y su hijo.

Lilly Téllez exhibió las amenazas de muerte, de apedrearla y de rayar su auto, luego de que este lunes el presidente López Obrador expuso que la senadora panista convocó a que lo agredieran en el Senado en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

Por su lado, López Obrador advirtió a sus simpatizantes que “cuidadito” con hacerle daño a otra persona y pidió respetar a los que piensan diferente a su movimiento de transformación.

“Aprovecho para decirles a todos lo que simpatizan con nosotros, cuidadito con hacerle daño a otra persona, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, lo digo porque la senadora Lilly Téllez está diciendo que está siendo acosada”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles.