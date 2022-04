Multarán con más de 9,000 pesos por estacionarse en lugares para discapacitados

Como todo automovilista, es cultura vial el respetar los accesos o espacios para las personas con discapacidad, de no ser así, el conductor puede ser acreedor a una multa de 100 UMAS, lo que equivale a $9,622 pesos.

Las UMAS, conocidas como Unidad de Medida y Actualización, es una medida de referencia económica para determinar la cantidad de pago de impuestos, deducciones personales, créditos y multas. El valor de 1 UMA es de $96.22 pesos mexicanos, así que, si multiplicamos 100 UMAS de multa por invadir zonas exclusivas para personas con discapacidad por el valor en pesos de esta unidad de medida, tenemos el resultado de $9,622 pesos mexicanos.

En Los Cabos, de enero hasta el 4 de abril se han elaborado 10 infracciones de esta índole, probablemente de personas que dijeron:

“No tardo nada, sólo son 5 minutos, sólo voy a descargar una mercancía, está lloviendo y no me quiero mojar, estoy esperando a alguien, no se tarda si se requiere me muevo”.