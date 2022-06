Multas de hasta 9 mil pesos para comercios sin regularizar

José Samuel Cisneros Peruyero, jefe de Inspección Fiscal de Los Cabos en entrevista para CPS Noticias informó que el plazo para efectuar el refrendo de licencias para los comerciantes establecidos ya concluyó, por lo que quien no cuente con su licencia al día será multado, no obstante para los trabajadores ambulantes en playa les resta una semana, por lo que invitó a todos a que estén al día y así no sean sorprendidos.

De inicio, el jefe de Inspección Fiscal expresó que por indicaciones del alcalde Oscar Leggs, y derivado de las afectaciones económicas por la pandemia por Covid-19, los ambulantes tuvieron una prórroga de actualización hasta el mes de abril, misma que se extendió hasta mayo, por lo es tiempo para que los vendedores ambulantes estén al día con su documentación.

“En este momento ya estamos haciendo los operativos para hacer la invitación de que vayan y se pongan al corriente, si se les está levantando ya el acta el correspondiente por cuestiones de falta de licencia o de refrendo, el acta conlleva una sanción que es de 25-70 UMAS, el UMA está aproximadamente 96.22 pesos, depende también de que es lo que comercializa, son varios factores pero aproximadamente entre 3 mil a 9 mil pesos” manifestó.

En tanto a los vendedores establecidos en área de playa expresó que la regularización va en un 85% de los 690 con los que se cuentan, por lo que llamó al 15% a que efectúen cuanto antes sus pagos, pues los operativos de revisión iniciarán en una semana más ya que el plazo concluyó el pasado 24 de junio, no obstante se dará una semana más de prórroga.

“También hacer un llamado para todas aquellas personas que hayan o sean de alguna forma extorsionadas, nos ayuden a terminar con la corrupción, para que haya corrupción tiene que haber el que corrompe y al que corrompen, entonces teniendo en regla todo pues vamos poco a poco a salir de esto”, señaló.

Por lo anterior, Samuel Cisneros Peruyero finalmente invitó a los comerciantes tanto establecidos como a los no fijos en áreas públicas a que se acerquen a las oficinas de inspección fiscal en el área de recaudación para que se pongan al día a su comercios y con ello eviten ser multados.