Exceso de velocidad e imprudencia ocasionaron múltiples accidentes en Los Cabos

A escaso mes y medio para culminar el 2022, los accidentes automovilísticos no cedieron en el municipio de Los Cabos, los cuales han dejado más de una docena de muertes y cerca de 531 personas lesionadas, a pesar de que las autoridades han sumado esfuerzos con campañas para inhibir dichos percances.

De acuerdo con autoridades y primeros respondientes, la principal causa de los accidentes automovilísticos en la entidad es el exceso de velocidad, sumado a la poca pericia al conducir, lo cual ha ocasionado desde accidentes leves hasta pérdidas humanas; afortunadamente no fue el caso del accidente ocurrido en la conocida brecha Padre Nicolás Tamaral el pasado lunes 14 de noviembre, donde dos camionetas colisionaron entre sí.

Derivado del incidente, unidades de tránsito y vialidad del municipio acudieron al lugar, donde corroboraron que un vehículo colisionó con la parte lateral derecha de una camioneta tipo pick up, por lo que, tomaron parte informativo de los hechos.

Poco después del mediodía del martes 15, usuarios de un camión de transporte público federal se vieron involucrados en un accidente, luego de que la unidad se saliera del camino a la altura de la comunidad de Santa Anita y en el que afortunadamente no hubo personas lesionadas. Al lugar arribaron primeros respondientes y personas cercanas a la zona para brindar atención a los pasajeros; algunos usuarios señalaron que el conductor perdió el control de la unidad.

Esa misma noche, pero sobre el kilómetro 4.5 en Cabo San Lucas, ocurrió un fuerte accidente automovilístico, en el que se presume, el saldo fue de una persona atropellada lo cual ocasionó la movilización de cuerpos de emergencias. Los hechos sucedieron a la altura de la colonia El Tezal, con dirección a San José del Cabo, ocasionando tráfico lento en la zona, derivado de que las unidades oficiales redujeron a un carril la vialidad.

Poco después de las 11:20 h del pasado miércoles 16 de noviembre, un percance vial ocasionó tráfico lento a la altura de la glorieta de Fonatur, aparentemente un camión perteneciente a una compañía cervecera no se percató de la presencia de un vehículo particular, afectando su carrocería de lado izquierdo al pasar muy cerca de él. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de unidades paramédicas, pero sí la de un elemento de Guardia Nacional división Carretera, quien se encargó del parte informativo y peritaje correspondiente.

Horas más tarde, aproximadamente a las 15 h, en el cruce de las calles Salvatierra y Camino al Faro Viejo, una camioneta y un motociclista chocaron de manera frontal, ocasionando la caída del jinete de acero y que la moto terminara debajo del vehículo. De acuerdo con testimonios de personas en el lugar, la camioneta venía sobre la vialidad con preferencia; mientras que el motociclista, sobre la calle Salvatierra, y al no hacer alto en la intersección, chocaron entre sí.

Ahora bien, la tarde del jueves 17 de noviembre se tornó intensa para los cuerpos de emergencias luego de que se suscitaran tres fuertes accidentes automovilísticos en el municipio de Los Cabos; el primero se trató de un choque múltiple a la altura de la colonia San Bernabé, en el que se vieron involucrados tres vehículos y en el que cuatro personas resultaron lesionadas, así lo informó Omar Barreras Núñez, comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo; además, señaló que fue controlado el derrame de combustible en la zona para evitar un percance mayor, teniendo un tiempo de respuesta de siete minutos.

A la par, pero a la altura de la colonia El Tezal de Cabo San Lucas, ocurrió un incidente vial tipo choque por alcance, en el que estuvieron involucrados un automóvil compacto y una camioneta tipo transportadora, misma que, derivado de la colisión, terminó sobre el camellón central. Cabe señalar que no hubo personas lesionadas, pero sí desencadenó un embotellamiento vehicular ya que al lugar arribaron elementos de Guardia Nacional división Carretera, quienes delimitaron un carril con dirección a San José del Cabo y tomaron parte informativo de los hechos para el peritaje correspondiente.

Unos minutos después y kilómetros más adelante, se suscitó un tercer accidente, pero ahora entre un automóvil compacto y un tráiler; todo parece indicar que el conductor del camión de carga no dimensionó su espacio, por lo que chocó contra la parte lateral del auto sobre el bulevar Constituyentes; debido a lo anterior, se hizo necesaria la presencia de unidades de Protección Civil, quienes realizaron labores para descongestionar la vía.

El viernes, arrancó el fin de semana con un aparatoso accidente vehicular a la altura del Kilómetro 31.5, en frente al Centro Integral de Servicios, mejor conocido como el Edificio Pedrín, donde se reportó un menor de edad lesionado, mismo que fue trasladado por paramédicos a un centro médico para su valoración.

De igual forma, personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo y elementos de Guardia Nacional arribaron al lugar encontrando a las unidades involucradas, dos camionetas pick up y un automóvil tipo sedán, este último fue el que registró mayor parte de los daños, al quedar en medio de las otras dos unidades.

Es así que este medio periodístico realiza un llamado a la ciudadanía, especialmente a los conductores para inhibir este tipo de eventualidades, por lo que se exhorta a respetar los niveles de velocidad y no consumir sustancias que alteren los sentidos si es que va a conducir un vehículo.