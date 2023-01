Se cumplen siete años de la muerte de David Bowie y el mundo aún lo recuerda

A siete años de su muerte, el 10 de enero del 2016, hoy recordamos al “The Thin White Duke”, David Bowie, una superestrella que hasta la fecha, continúa siendo un referente músical para muchos artistas por su extravagante estilo y gran talento. Por este motivo, te compartimos algunos datos curiosos sobre el músico inglés.

David Robert Jones nació el 8 de enero de 1947 en Londres, Reino Unido y curiosamente, falleció dos días después de su cumpleaños número 69 en Nueva York, Estados Unidos a causa de cáncer de hígado. Fue un artista polifacético capaz de tocar el saxofón, el piano, la guitarra, la armónica, el teclado y el bajo, que también se desempeñó como actor, productor y diseñador.

David Bowie: January 8th 1947 – January 10th 2016 (Photo by Jimmy King 2013)#BowieForever pic.twitter.com/Lfcn1TguG2 — David Bowie Official (@DavidBowieReal) January 10, 2023

Sus ojos y su sello distintivo

Bowie tenía una peculiaridad física que se convirtió en el sello de su imagen. Aunque pareciera que sus ojos eran de dos colores diferentes, la realidad es que una de sus pupilas estaba más dilatada que la otra, producto de la anisocoria que padecía.

Se dice que la historia detrás de su afección visual se debió a un golpe que recibió cuando era niño por parte de uno de sus compañeros de su entonces escuela, la High School George Underwood.

Y es que al parecer, ambos estaban enamorados de la misma chica, por lo que su rival de amores de aquél momento lo golpeó tan fuerte que provocó que su pupila se dilatara. Sin embargo, años más tarde, se hizo gran amigo de este excompañero, tanto que incluso, llegaron a colaborar artísticamente.

Su alter ego “Ziggy Stardust”

Otro dato peculiar es que el “Duque Blanco”, tuvo en vida un alter ego bastante extravagante llamado Ziggy Stardust, básicamente este personaje es un extraterrestre bisexual con una imagen andrógina, cuya historia es contada en el disco “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”.

Lo relevante de este icónico personaje es que al principio no fue bien recibido por el público, pues durante sus primeras presentaciones Bowie fue abucheado al representarlo, no obstante, llegó el punto en el que los fanáticos comenzaron a aceptar a Ziggy hasta el punto de amarlo.

Pero Ziggy no fue su único alter ego, pues era un auténtico showman, entre los más conocidos destacan: “Halloween Jack”, Aladdin Sane, “The Thin White Duke” o el “Duke Blanco”.

Su carrera filmográfica

En tanto a su carrera filmográfica, participó en el musical “Laberinto” dirigida por Jom Henson, interpretando a Jareth; así como en la cinta “La última tentación de Cristo” junto a Martin Scorsese, dándole vida a Poncio Pilato y en “El hombre que cayó a la tierra”, donde representó a un alienígena. Además, cuenta con su propio documental llamado “David Bowie and the story of Ziggy Stardust”.

Bandas y cantantes que fueron influenciados por él

Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys

Nine Inch Nails

Depeche Mode

Yungblud

Joy División

Y tú…¿Ya sabías esta información?