Músico pide ayuda tras ser atacado violentamente en CSL

El pasado jueves, Carlos García Rosales, un músico de Los Cabos, fue atacado violentamente por un grupo de personas en la zona centro de Cabo San Lucas, así lo expuso uno de sus colegas en redes sociales, quien detalló que, además de robarle su dinero, los asaltantes lo golpearon en la cabeza con un bate, rompiéndole la nariz y su prótesis dental.

Debido a la gravedad de las lesiones, Carlos tuvo que ser trasladado a la unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la colonia Lomas del Sol, donde estuvo internado tres días. Él aseguró que recibió una buena atención al interior del hospital, sin embargo, comentó que tras el incidente perdió su fuente de ingresos, pues ocupa su prótesis dental y lentes para trabajar.

Ante esto, Carlos y su colega aprovecharon las redes sociales para pedir ayuda económica a la comunidad cabeña, pues aseguran no ha podido trabajar, ya que el músico toca la flauta y sin su dentadura no puede hacer sonar este instrumento.

Compartió que hasta el momento, la mayor parte de la ayuda que recibió ha sido por parte de su jefe, pero también ha recibido apoyo moderado por parte de la comunidad, sin detallar cuánto ha recolectado. Comenta que aún sigue recibiendo donativos porque no ha completado el dinero para la prótesis dental.

Sobre la presunta agresión de la que Carlos fue víctima, el músico aseguró que la noche del jueves, camino a su casa, se encontró con tres hombres y una mujer robusta, todos entre 20 y 30 años de edad , quienes portaban un bate y una varilla con una bola de billar. Carlos detalló que estas personas lo atacaron y uno de los sujetos casi lo noquea, pero que pudo agarrar la mano del mismo para que no le siguieran pegando.

“Los golpes fueron en la cara, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, pero ya con la bola de billar me pegaron, pero me dieron tres golpes, de hecho me quebraron mis lentes, porque yo uso anteojos y uso una placa dental, entonces la placa dental me la rompieron en la boca con el bate (…) y te imaginas qué tamaño del batazo, la resina de placa dental me la me la rompió en dos , luego luego sangré y ya cuando me vieron así me sacaron mi cartera, pero no se llevaron mi celular porque es viejito. Yo recuerdo que lo vio y lo aventó, me voltearon y me sacaron lo de mi sueldo, se iban a llevar mi cartera pero les alcance a decir, sabes qué mano llévate lo que quieres, pero aquí tengo mis papeles”.