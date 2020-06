Músicos exigen pago por presentaciones en el Carnaval de La Paz

Este miércoles 10 de junio, un grupo de músicos y sonideros se dieron cita en las instalaciones del Ayuntamiento de La Paz en representación de alrededor de 200 personas que exigen el pago por su prestación de servicios en el Carnaval 2020, del cual aún se adeuda en un 40 y hasta un 75%, esto de acuerdo con Jhon Márquez Pérez, quien es secretario general de la sección 174 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana en La Paz.

“Somos muy pocos para evitar aglomeración de personas. Estamos yo como líder sindical y los compañeros de los sonidos para evitar precisamente la aglomeración de personas y que no haya pretexto por parte de la autoridad de que estamos quebrantando las disposiciones de la sana distancia, ya que tenemos que cuidar esa parte para que no haya pretexto. De hecho ahorita voy a buscar el diálogo, si no nos atienden vamos a sacar unas pancartas y pues a exigir que nos atienda alguien”, expresó.

Señaló que los gremios de músicos y sonideros han colaborado en el Carnaval La Paz 2020 durante muchos años, y siempre han recibido un anticipo del 50% y reciben el resto del pago una vez terminada las fiestas carnestolescas, sin embargo, en la edición 2020 no recibieron ningún anticipo y después de fuertes presiones solo han percibido un porcentaje de su pago, situación que la atribuyen a la administración actual.

El adeudo que el Ayuntamiento tiene con ellos los ha afectado en su economía familiar y su estatus fiscal, ya que el pago por las presentaciones en el Carnaval representa un ingreso importante para ellos como prestadores de servicios, incluso, para costear los gastos de operación, algunos de ellos solicitaron préstamos al banco que actualmente está generando intereses.

Cabe mencionar que, ante la pandemia, esta deuda cobra gran relevancia ya que los músicos actualmente no tienen ingresos debido a la cancelación de eventos y cierre de restaurantes, que es donde son contratados para prestar servicios, por lo que actualmente se encuentran sin sustento alguno.

Foto: Bismark Moyrón