Músicos solicitan flexibilidad a la autoridad para hacer eventos de recaudación de fondos

Daniela Pérez

La Paz.-El pasado fin de semana la sección de músicos de Ciudad Constitución fueron invitados por los sonideros de La Paz para llevar a cabo una recaudación de fondos y víveres llamada “Músicos al aire”, esto de manera conjunta y en favor de su gremio, el cual está actualmente atravesando un momento difícil, sin embargo, ésta fue suspendida por inspectores del Ayuntamiento de La Paz, de acuerdo con Jhon Márquez Pérez, secretario general de la sección 174 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana en La Paz.

“Les hicieron la invitación para realizar aquí el programa y convocar a la recaudación a través de facebook al público en general para que hicieran una donación. El programa se estaba llevando a cabo en la terraza del Casino Bellavista, al aire libre para guardar la sana distancia, y en el local habíamos 17 personas nada más. El evento fue con motivo de la contingencia, precisamente para los músicos más vulnerables, obviamente que no iba a alcanzar a cubrir las necesidades de la plantilla de músicos que hay en La Paz, porque también incluía a los trabajadores de sonido, a los que son staff, ingenieros de sonido, técnicos, cargadores, etc.,”, explicó.

El evento se llevó a cabo en un salón de eventos donde un grupo de música, cumpliendo las medidas sanitarias más importantes, dieron un concierto que fue transmitido en vivo, al mismo tiempo que invitaban a las personas a acudir a las afueras de las instalaciones donde se recibían artículos de la canasta básica, sin embargo, debido a reportes de los vecinos, quienes malinterpretaron que se trataba de un evento con público, el Ayuntamiento de La Paz suspendió el evento.

Esta situación causó molestia por parte de los organizadores, ya que señalaron que la autoridad debería tener más solidaridad con sus necesidades y ser flexibles, al mismo tiempo que expresaron que les parece injusto que permitan aglomeración de personas por la venta de alcohol, y a ellos no se les permita hacer un evento sin público para acopiar víveres.

Finalmente, piden solidaridad al Ayuntamiento de La Paz para realización de eventos de recaudación en favor de músicos locales, bajo las condiciones y medidas sanitarias que la autoridad establezca, a fin de obtener un sustento para sus familias.

“Lo hacemos a raíz de la necesidad, de generar ingresos para los músicos. Esto más que reclamo, es una llamada de atención hacia las autoridades correspondientes del municipio que nos permitan hacer algunos eventos de ese tipo, ya que no nos terminan de pagar el servicio del Carnaval y tampoco nos permiten generar un ingreso, sin mezclar público, guardando la sana distancia. Al final eso también es una falta de empatía y comprensión con los músicos”, concluyó.