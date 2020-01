Muy buena noticia detener iniciativa para liberar el dorado a pesca comercial, pero no hay que bajar la guardia: Alfredo Porras

San José del Cabo.- El diputado federal por el Partido del Trabajo, Alfredo Porras Domínguez, consideró una muy buena noticia que decidieran bajar la iniciativa de liberar el dorado a la pesca comercial, pero coincidió con el promotor de torneos de pesca Clicerio Mercado, que no hay que bajar la guardia, ya que no se descarta que pudiera haber un nuevo intento.

Sin duda, abundó, la unidad de todos los prestadores de servicio del municipio de Los Cabos, todos los que se dedican a la pesca deportiva, restauranteros, lancheros, unieron un esfuerzo de protesta que se realizó en Cabo San Lucas, con las naves surcando desde la marina hasta el Arco distintivo de este destino turístico, “porque acabaría la cadena alimenticia del marlin y al acabar el marlin se acabaría Los Cabos y eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia, la pesca deportiva es la que puso en el punto náutico internacional de Los Cabos”.

Reconoció que los intereses económicos son muy fuertes, el dorado es un pez muy preciado en los platillos y menús, por eso hay que seguir todos unidos en esta lucha por la defensa de los picudos y llamó a los restauranteros a que retiren del menú el dorado.

“Por eso hagamos eco de las palabras de Clicerio Mercado y sigamos unidos en torno a la lucha por Los Cabos; aquí es de todos, aquí no hay colores, no hay partidos por eso coincidimos en una mesa en Los Cabos, el Secretario estatal de Pesca, la senadora Lupita Saldaña del PAN, esto porque la única visión es salvaguardar a los sudcalifornianos y aquí no hay lucha partidista”, puntualizó.

Asimismo hizo un llamado a los restauranteros del municipio de Los Cabos.

“Hacemos el llamado a todos los prestadores de servicio, autoridades de Los Cabos a que nuestra bandera siga siendo no a la venta del dorado, no a la comercialización del dorado, inclusive hago llamado restauranteros a que retiren del menú el dorado para que no haya el pretexto del pesca incidental, que la tarifa del dorado sea cero y sólo sea pesca deportiva”.

Abundó que la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados está integrada por amigos, como la diputada Ana Ruth que es miembro de la Comisión de Pesca y es la principal salvaguarda que se tiene para ello, por lo que estarán muy vigilantes desde la Cámara alta ante cualquier nuevo intento que llegue de querer comercializar el pez dorado.