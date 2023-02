NAACP Image Awards 2023 premió a Tenoch Huerta por “Namor”

La noche del domingo 26 de febrero, el actor mexicano Tenoch Huerta, obtuvo el premio de Mejor Actor de Reparto por los NAACP Image Awards, por su participación con “Namor” en Black Panther: Wakanda forever.

Dichos premios están destinados a reconocer las participaciones y trabajos destacados de las personas afrodescendientes en el cine, la televisión, la música y la literatura; por lo que Huerta se dijo contento de formar parte del cambio, mismo que es gracias al apoyo de la comunidad y su familia.

“No tengo palabras. Esto es inesperado, pero tengo que decir que no soy nada más que el resultado de una comunidad. La comunidad del equipo y el elenco en Pantera Negra. La comunidad de toda la gente que hizo posible la película. La comunidad que cruzó la frontera, dejando todo atrás, para construir una nueva vida en este maravilloso país. Para toda la gente a quienes les robaron hace 500 años su tierra, para estar aquí construyendo una mejor vida y un mejor país, para toda la gente que vive aquí”.

El actor mexicano compitió contra John Boyega y Aldis Hodge, quienes estaban considerados por La mujer rey y Black Adam, respectivamente.

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que los NAACP Image Awards premian al talento mexicano, en 2015 Karla Souza celebró el premio Mejor Serie de Drama por su partición en ‘How to get away with murder’.