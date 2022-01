Nadal y Medvedev jugarán la final del Abierto de Australia este domingo

El español, Rafael Nadal, está a tan solo un paso de convertirse en el ganador del Abierto de Australia. Rafa Nadal, el tenista profesional que es considerado como uno de los mejores del mundo, enfrentará este domingo un último partido con el ruso, Dani Medvedev, para disputarse el título del Australian Open.

El tenista de 35 años de edad cumplió con las previsiones al ganar su semifinal 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, en dos horas y cincuenta y seis minutos, este viernes, al italiano Matteo Berrettini.

Rafa tiene un récord de Grand Slam masculino con los tenistas Roger Federer y Novak Djokovic, pero ahora tiene la oportunidad de superar a sus históricos rivales.

Este nuevo título para Nadal es muy significativo: después de 13 años disputará su sexta final en el primer grande, y la primera desde 2019. Si se corona, será el primer jugador en el tour masculino en llegar a las 21 coronas del Grand Slam.

También se convirtió, con 35 años y 241 días, en el cuarto tenista más veterano en alcanzar una final en torneo ‘major’. Se situó por detrás de Rosewell, Federer y el australiano Mal Anderson.

A pesar de que se recupera de una lesión en el pie, eso no ha impedido que su papel en la cancha sea espectacular. Su entrenador, Carlos Moyá, ha revelado a la prensa como el atleta de alto rendimiento tendrá que lidiar con su lesión por el resto de su carrera deportiva, aprendiendo a controlarla y buscando estrategias para que el tenista se encuentre en las mejores condiciones, pese a sus problemas físicos.

“Tuvimos varias conversaciones durante la pretemporada, porque veíamos que no avanzaba. Hasta que él le dijo: ‘Vamos a tope y si me rompo, me rompo’. No podíamos plantearnos ir a un Grand Slam con partidos a cinco sets sin hacer una prueba antes. La de Abu Dabi salió muy bien, sobre todo por el pie, aunque perdiera los partidos”, comentó Moyá.