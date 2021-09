Narciso Agúndez, no puede ocupar un cargo público: Daniel Hernández

Daniel Hernández, papá de Jonathan, el joven asesinado hace 11 años, se presentó esta tarde, en la explanada del palacio de gobierno, para pedir nuevamente justicia sobre el caso de su hijo y para declarar que el exgobernador Narciso Agúndez no debe participar en la actual administración de gobierno.

Recordó que a unas 12 horas del asesinato de su hijo, las personas sospechosas que estaban detenidas, fueron liberadas por orden del exprocurador Fernando González, quién presuntamente dijo en ese momento, que lo hacía por órdenes de su superior, que era entonces el gobernador Narciso Agúndez.

Y es que recientemente el profesor Víctor Castro compartió que invitó a Narciso Agúndez a ser asesor en su gobierno y dijo que lo respetaba como compañero de lucha y reconocía su experiencia, argumentos que dice el señor Daniel, no son suficientes para colocarlo en algún cargo publico, si está siendo señalado como una persona que encubrió a los responsables del asesinato de su hijo.

En contexto, agradeció al procurador Daniel de la Rosa que se haya manifestado sobre el tema, pero comentó que no está de acuerdo con la declaración en la que expresó que los presuntos responsables del homicidio de su hijo, no pueden volver a ser juzgados por el mismo delito, porque entonces el proceso penal no se realizó como lo marcaba la ley, ya que se buscaba exonerar, si se investiga comentó, se verá que hay manera de procesarlos nuevamente. El señor Daniel espera que el caso de su hijo se retome.