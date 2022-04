Narra Georgina Roldán su doloroso proceso en su denuncia contra diputado local

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Ana Georgina Roldan Aviña, la ex regidora que denunció al diputado local Juan “N” por presunto acoso sexual, exige que se le retire el fuero y sea juzgado conforme a la ley y conforme a derecho, por actos de violación, pues no, es no y nadie puede tocarte en contra de tu voluntad.

Roldan Aviña explicó que de momento y pese que estuvo circulando en las redes sociales que ya se contaba con una carpeta de investigación, está apenas se está integrando, motivo por el cual el actual diputado Juan Pérez “N” no ha sido notificado.

“Yo he preguntado y me dicen que después de que se integre, que sigue por ahí un juicio de procedencia y pasaría de nuevo a la cancha del Congreso para ver si se logra desaforar, para que pueda ser llamado ante las autoridades”, enfatizó.

Aseveró que lo único que pide es que el proceso realmente se efectúe conforme a derecho y conforme a la ley, que no quede en letra muerta que la balanza esté en equilibrio, pero sobre todo que se pase del discurso a los hechos, pues si ni el presidente de la República Mexicana tiene fuero, porque los diputados locales lo tienen.

Ana Georgina Roldan Aviña destacó que hoy más que nunca entiende la urgente necesidad de que los procesos cambien, pues lo más difícil de alzar la voz, de denunciar, es la re victimización a la que las mujeres son sometidas.

“Es realmente traumático, es, yo creo, con lo primero con lo que te confrontas, cuando llegas, primero cuando decides alzar la voz, el llegar, el que te pasen con el ministerio, porque yo llegué como cualquier ciudadana, presente mi INE, estuve un tiempo razonable para que me atendieran, cuando pasas y empiezas a redactar lo sucedido y te escuchan y después te dicen, ok, ahora si vamos a tomarte la declaración, ósea como que dices, no entiendo”, expresó.

Expuso que las mujeres al hacer la denuncia si recuerdan algo adicional, tienen que volver a explicarlo todo, acción que se repite durante la cita con la psicóloga de la dependencia, más la cita para los exámenes, por lo que sin duda alguna el proceso es por demás angustiante y desgastante.

Roldán Aviña señaló que urge que las autoridades volteen a ver este problema, que hagan que las instancias sean más empáticas y sensibles con quienes viven un acto tal lamentable como una violación, ya que es este proceso el que muchas veces ocasiona que desistan, sobre todo cuando son niñas o adolescentes.

En tanto a su mensaje para la población, señaló que, tras su publicación en redes, estas se llenaron de mensajes positivos y de apoyo, sin embargo, hubo mucha gente que se le acercó a decirle que habían vivido o viven una situación similar pero no se atreven a hablar, por lo que instó a alzar la voz, a denunciar para que de verdad las cosas cambien.

“Creo que estamos muy atrasados, inclusive en la conciencia colectiva como mujeres, de repente yo me topé con eso el día que fui al Congreso, que tienen un discurso buenísimo para nuestro género, para nuestra manada dicen, para las mujeres, para nosotras, para que nos respeten, para que sea la igualdad, hablan de una sororidad, pero cuando lo ves, dices donde está la sororidad, donde está la empatía, yo creo que ahí también nos falla como mujeres, creo que nos quejamos de un machismo que nosotras mismas empujamos, que nosotras mismas permitimos que suceda”, manifestó.

Para concluir, Ana Georgina Roldan Aviña mencionó que el camino ha sido doloroso, pues tiene hijos, padres, una familia a la que tuvo que explicarles, pero hoy está de pie, luchando no solo su batalla, si no la de muchas más y afirma que no se detendrá, no regalará su silencio, pues él no, es no, y nadie te puede tocar en contra de tu voluntad.