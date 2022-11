Alista NASA despegue del cohete Orión con destino a la Luna

La NASA ya prepara motores para el regreso del hombre a la Luna, pues este miércoles 16 de noviembre: probarán la resistencia del “poderoso” cohete Orión que despegará desde el centro espacial Kennedy en Florida.

El vuelo durará 25 días, 11 horas y 36 minutos y se espera que llegue el 11 de diciembre. La misión había sido suspendida en cuatro ocasiones por diversos motivos: después del 29 de agosto, el segundo intento se produjo el 3 de septiembre y se aplazó por una fuga de combustible. Los intentos posteriores también se remplazaron debido a malas condiciones climáticas, sin embargo, en esta ocasión la NASA asegura no habrá situación que detenga el histórico hecho.

Tras 50 años de la misión Apolo, el objetivo de Artemis I es establecer presencia humana en la Luna como un paso previo para llegar a Marte.

LIVE NOW: The #Artemis era of exploration begins today with @NASAArtemis I, the first integrated test flight of the rocket and spacecraft that will bring humanity to the Moon. Watch @NASA_SLS and @NASA_Orion embark on their first voyage. https://t.co/Ngak08VFb0

