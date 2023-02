Titanic: ¿Podría haber sobrevivido Jack? National Geographic y James Cameron resolverán esa interrogante

¿Habrían podido sobrevivir si Jack se hubiera subido al trozo de puerta del Titanic con Rose? ¿Cabía o no Jack en la tabla? ¿Por qué no se subió Jack con Rose al trozo de madera? Estas grandes dudas y tema de conversación qué lleva años en la mesa y por las que es acosado su autor, serán resueltas por el propio James Cameron junto con National Geographic durante un especial qué llega este mes al canal de investigación.

Durante el especial Titanic: 25 Years Later With James Cameron, investigadores y el propio director probarán cuatro de estas teorías para comprobar si realmente el peso de Jack (Leonardo Di Caprio) hubiera reducido las probabilidades de que Rose (Kate Winslet) sobreviviera o si su sacrificio fue totalmente válido, en esta icónica escena del séptimo arte que a más de uno no ha dejado con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta.

El propio cineasta, en diciembre pasado, reforzó su escena mediante un análisis forense que determinó que “solo uno de los dos podría sobrevivir”, sin embargo, este documental abre la posibilidad de que existe un posible escenario en el que Jack podría haber sobrevivido.

En uno primer vistazo a los experimentos se puede observar como la puerta se hunde y ambos acaban “sumergidos en niveles peligrosos de agua helada”, mientras que en otro está esta pequeña posibilidad en la que ambos equilibran la tabla y “sobreviven”.

Este especial será transmitido el próximo 5 de febrero mientras que la película regresará a los cines el 10 de este mismo mes.

Titanic fue protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet, se estrenó en 1997, es considerada la segunda película más taquillera, tan solo detrás de Avatar, ambas dirigidas por James Cameron, se necesitaron 200 millones de presupuesto, lo que en su momento la llevó a ser considerada como la película más cara de la historia, recibió 11 premios Oscar incluidos el de mejor película y director y fue la película que ayudo a ambos actores a ser dos de los más respetados en Hollywood.