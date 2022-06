Necesaria otra oficina del SAT para Los Cabos

Con la fecha límite del primero de julio para tramitar la Constancia de Situación Fiscal, las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Cabo San Lucas presentan una gran aglomeración para la realización de dicho trámite.

Por este motivo el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos se trasladó a las oficinas del SAT ubicadas en la Calle Adolfo López, número 206 colonia Matamoros, en Cabo San Lucas para presenciar un gran número de ciudadanos formados por toda una manzana para ser atendidos por personal del SAT.

Fue así que Iván Fuentes Lázaro comentó ante nuestras cámaras que el tiempo de espera que tenía era de aproximadamente 2 horas y que los trámites intentó hacerlos vía Internet, sin embargo, el sistema colapsó.

“Sí vía Internet pero el servidor se cae y me dijeron que viniera aquí y pues ya tardamos como puedes ver pues hay muchísima gente aquí en la calle”. “Pues la verdad debería de haber un agente externo que pueda dar o agilizar el trámite para todos y cada uno de ellos y sobre todo vincularlo al área pertinente por que hay mucha aglomeración y pues ya ves la situación actual”. Iván considera que se debe colocar alguna otra oficina de enlace para agilizar estos trámites y es que cabe mencionar estas son las únicas oficinas para Los Cabos, es aquí donde habitantes de Cabo San Lucas realizan sus trámites, sin embargo ,habitantes de San José del Cabo deben trasladarse para realizar su trámite tal es el caso de Fredy Juárez quien comentó que ” hay que madrugar”. “El trámite adentro en oficinas es rápido el asunto es que uno tiene que madrugarle por que tiene que hacer fila y pues ya sabe aquí abren a las 9 de la mañana y pues hay que estar yo estuve desde las 7 de la mañana o 7:30 am y ya había no se unas 200 delante de mí”. “Deberían de poner una oficina en San José del Cabo igual, yo vengo de allá y pues tengo que madrugar mucho para venir de San José para acá”.

Fredy menciona que anteriormente no era necesario asistir a las oficinas solo bastaba ir al café internet, pedir los documento y desconoce porque hoy en día se debe de asistir personalmente a las oficinas, los horarios de oficina que manejan estas instalaciones son de 9 de la mañana a 4 de tarde, pero la gente llega desde las 6 am para no perder tanto tiempo y lograr llegar a sus trabajos dentro del horario laboral y si bien en la entrada a las oficinas se utiliza gel antibacterial las filas no respetan sana distancia y al tener un espacio muy reducido de espera la gente debe hacer fila dentro de las banquetas que rodean este edificio.

Sanluqueños y josefinos piden se instalen una oficina más en San José o bien se creen módulos interactivos para la generación más pronta de los trámites a realizar si bien la pagina del SAT y la app son funcionales en muchas ocasiones y más en estos días estas plataformas simplemente colapsan sin brindar la ayuda necesaria a los contribuyentes.

En espera de alguna respuesta por parte de autoridades correspondientes esta medio informativo continuará con el tema en la mira y en espera de alguna actualización se invita a la ciudadana a tomar sus prevenciones para poder realizar cualquier trámite relacionado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).