Necesario acabar con estereotipos que promueven la violencia, acoso y machismo: Párroco

Cabo San Lucas.- Juvencio González Aguilar, párroco de la iglesia de San Lucas Evangelista, dio a conocer que toda la problemática de agresión y acoso sexual viene de lo familiar, del machismo, el atropello y la violencia, hechos que se han convertido en el pan de cada día, por lo que da tristeza decirlo, pero es la realidad; la persona ha ido adquiriendo una actitud de prepotencia, sobre todo del varón hacia la mujer, en el que ella toma una actitud de resignación y de callar porque está la familia de por medio y no quieren complicarse la vida.

Declaraciones desprendidas sobre las denuncias recibidas a CPS Noticias de acosos sexuales en varios bachilleratos de La Paz y Los Cabos, aseverando que desgraciadamente no es un fenómeno nuevo, sino que es muy antiguo como la propia realidad mexicana, lo que sucede es que en la actualidad las personas muestran mayor valentía para denunciar, cosa que antes no se hacía.

“Salir a la calle a repetir esos mismos esquemas y esas mismas actitudes hay un solo paso, el acoso, el maltrato la burla, actitudes agresivas del hombre hacia la mujer y últimamente también de la mujer hacia el hombre; se vienen repitiendo en las mismas escuelas, tenemos que reconocer el problema, mismo que se origina por muchas causas, no sólo de la misma familia, sino también la misma cultura, los medios de comunicación que han contribuido a alimentar esos estereotipos, que hay que cambiarlos completamente.

Hizo el llamado para que la sociedad trabaje en conjunto, ya que la violencia y acoso sexual no viene de un solo lado, las autoridades, escuelas, instituciones educativas y la misma comunidad y autoridades deben enfocarse en crear una nueva actitud basada en el respeto a la dignidad humana, ya sea adulto, joven, niño, niña, bebé e incluso quien todavía no nace.