Necesario centro de control canino en Los Cabos, urge el ciudadano

Vecino de colonia Centro en San José del Cabo denuncia caninos callejeros en zona que podrían representar peligro para la ciudadanía

San José del Cabo.– Francisco Javier Martínez, residente de la colonia Centro en la cabecera municipal, denunció a CPS Noticias la gran cantidad de caninos callejeros en la colonia Centro de San José del Cabo, mismos que dijo, pueden llegar a representar un peligro para los ciudadanos, ya que no están domesticados, además que por su instinto de supervivencia se alimentan con lo que pueden de los contenedores de basura, desparramándola.

“Para mi es una injusticia que tengan tantos animales y no estén al pendiente de ellos, que los traigan sueltos y sobre todo si son perros bravos, hay que tener mucho cuidado con ellos, además, es muy triste que anden los perros callejeros muriéndose de hambre porque no tienen dueño, es una injusticia que la gente ve a los animales y los corren o no les dan alimento y andan sobreviviendo con la que pueden, tirando los botes de basura para encontrar algo que comer. En el centro hay demasiados perritos sueltos en la calle, a veces hasta se meten a la iglesia”.

El ciudadano comentó que sin duda es de vital importancia que en la cabecera municipal de Los Cabos se cuente con un centro de control canino para evitar que éstos representen un peligro para los ciudadanos, en especial para los niños.

“Yo pienso que debería existir un albergue o centro canino para que los atiendan y que salubridad esté al pendiente de todo, y que si ven un perro en la calle, lo recojan y lo cuiden para que posteriormente pueda irse con una familia que lo quiera adoptar”.