“Necesario que directivos del Oomsapas den una explicación sin mentiras, al estar facturando mayor parte de aire y no agua” usuario

San José del Cabo.- Luego de las diversas denuncias de usuarios que han reportado a CPS Noticias, que a pesar de realizar sus pagos bimestralmente por el servicio del agua potable, son más los días que duran sin el vital líquido que con éste, siendo un acto totalmente injusto, expresó Francisco Caselín Santos, usuario del Organismo del Agua Potable, quien destacó que ante dicha situación es vital que los directivos den una explicación clara y concisa.

“A lo mejor es necesario que nos den una explicación pero bien, sin mentiras, qué es lo que está sucediendo, qué les hace falta; a lo mejor es tiempo, que se equipe bien el Agua Potable sin que puedan desviar recursos, que se ocupe exactamente lo que dice nuestro Presidente de la República, que todo se trabaje con honestidad. Deben buscar las compras directas, que no haya intermediarios, buenos costos y justos y que la gente siga trabajando firme y adelante, los que realmente tengan conocimiento en la rama del agua potable”.

“Pienso que la problemática es en general, a lo mejor nuestro Ayuntamiento o el Agua Potable está pasando por tiempos críticos, e indudablemente nos ha perjudicado la falta de agua, porque vivo en una colonia donde a veces hasta 3 días no tenemos este vital líquido, por lo que de una u otra manera tenemos que implementar ciertas medidas para aprovechar al máximo el agua”.

Compartió que radica en la colonia Mauricio Castro y han habido ocasiones en las que se ve en la necesidad de recurrir a la compra de agua en pipas a pesar de realizar sus pagos puntuales con tarifa comercial, el cual destacó es considerablemente más alto y aún así, no se dan a abasto, recurriendo a esta medida.

“La misma necesidad del vital líquido me ha llevado a contratar en ocasiones pipas para que me vendan agua. Digo, yo me he apegado a todo lo que ha exigido la autoridad, en este caso yo pago servicio comercial porque tengo un negocio y automáticamente me lo aplicaron, el pago es a veces excesivo”.

Resaltó que lo justo es que realicen un descuento a aquellos usuarios que no reciben el servicio por el que pagan, para ser congruentes.

“Aquí se da mucho la cuestión que a veces no resuelven nada y no queda de otra más que seguir pagando el servicio, por lo que a lo mejor es tiempo que los funcionarios del Agua Potable hagan conciencia en ese aspecto y que para cada usuario o en cada colonia hagan un estudio y sean congruentes de darles un descuento, porque he oído de personas que en 15 o 9 días que no tienen agua”.

A pesar que se buscó al Director General del OOMSAPAS Los Cabos por vía telefónica a su número personal, así como por medio de comunicación de manera insistente para dar una respuesta a las denuncias de los ciudadanos, la respuesta fue nula.