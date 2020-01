Necesario que doña Mary regrese al hospital para su mejor cuidado

Cabo San Lucas.- En plena curación, doña Mary sólo lloraba, el dolor era insoportable, de sus tres llagas, una tiene una profundidad que llega al hueso de su deteriorado cuerpo.

Doña María del Refugio Rojas López, es una de las abuelitas que requiere atención urgente; en la visita para su curación la presidenta de la Asociación Sabiduría y Dirección y la enfermera Karen, sugieren que debe estar en un mejor lugar para recuperarse.

“Requiere estar mejor atendida, esta es zona de infección, Karen es una era profesional que está viniendo a curarla sin cobrar un solo peso, Miriam es una vecina que está al pendiente de doña Mary y don Raúl”

Visiblemente preocupada, la Presidenta de la asociación puntualizó, “quiero que sepa la gente, que nos ayuden, para que sea aceptada nuevamente en el Hospital General, ya que las condiciones de su casa no son las mejores’’.

“Se me hace injusto que estén jugando de las necesidades de la familia, más a estas personas de la tercera edad, Mary lo que necesita es amor, que no la obliguen a salir, vengo a ayudar. Les pido de favor que la regresen al hospital”.

“Ella debe estar bien resguardada, un lugar donde esté vigilada por médicos y enfermeras, escuchar cómo está llorando de dolor, las lágrimas que tiene, ellos viven sus necesidades, pero no puedo dejar todo lo que me dan de donaciones como son gasas etc., porque deben estar en un lugar limpio.

Doña María del Refugio y don Raúl viven en la colonia Tierra y Libertad, en un cuarto hecho de retazos de triplay, la parte frontal está semidescubierta, por ello no ha podido bañarse doña Mary pues sería exponerla más.

La abuelita debe estar en un hospital para recibir la atención médica necesaria dado que las heridas son de cuidado y aunado a la diabetes que tiene y que por información de su esposo don Raúl Vázquez no tiene medicina para el control de la misma.

Esta es la realidad de dultos mayores que no cuentan con solvencia económica ni con familiares que puedan apoyarlos en esta difícil situación, es una de las preocupaciones que tiene la asociación Sabiduría y Dirección.