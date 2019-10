Necesario que se apruebe la ley de movilidad en el estado de BCS: ciudadanos

Los ciudadanos de la cabecera municipal, San José del Cabo declararon ser necesaria de una vez por todas la aprobación de la ley de movilidad para que se defina el tema, y sobre todo evitar conflictos entre los choferes de los diferentes transportes en relación ante la constante abstención de los diputados en el Congreso del Estado de Baja California Sur por no darle un fin al tema.

Javier Martínez

“No hay necesidad de hacer tanto drama porque no se va a lograr nada con eso, siento que tienen que dialogar y llegar a un fin” “Yo siento que como mexicanos tenemos que apoyarnos, no tenemos que ponernos obstáculos para no permitir que los demás trabajen, porque yo siento que la plataforma Uber sí respeta a los taxis “Entre más se tarden hay más conflicto, tienen que tomar una decisión lo más pronto posible”

Miriam Castañeda

“Los taxis tienen las placas y se enfocan en un solo lugar, el Uber no tiene las placas y da el servicio que nosotros ocupamos en todo lugar, Uber nos está otorgando esa opción y nosotros como ciudadanos la estamos tomando porque es más práctico” “Yo en lo personal estoy en contra de lo que están haciendo los diputados, no quiero que quiten Uber, porque si quieren evitar la problemática, los taxis deberían de ponerse a disposición en donde sea”

Antonio López Galicia

“Entre más servicio tengamos, más movimiento habrá en la ciudad, más comodidad; no tiene que haber peleas, no entiendo por qué pelear por algo que nos beneficia a todos, trabajo hay para todos “Está mal, porque si nos basamos en que den un buen servicio los taxistas, no lo hacen; una opción más fácil es Uber”

Damaris Hurtado

“Está mal, porque tarde o temprano van a terminar cediendo y ahorita mientras tienen todo detenido, y ya sabemos que la plataforma es muy importante y va a terminar entrando” “Me parece que los diputados deben aprobar esta ley, porque principalmente uno que trabaja para el sector turístico el más afectado aquí viene siendo precisamente el turista, porque presencian el acto de cómo los están bajando de un servicio que ellos mismos solicitan porque no es “legal”.