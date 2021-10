Diputado negó pedir firmas en hojas en blanco a vecinos de Nicolás Tamaral

Juan Pérez Cayetano, diputado del Distrito XVI por el Partido de Regeneración Nacional (Morena) en Baja California Sur, desconoció tajantemente el hecho de pedir a las personas firmar papeles en blanco, aseverando ser un legislador que sólo busca el beneficio de la comunidad y no el propio, así que no se detendrá en su lucha, ya que no tiene tiempo para hacer caso a las calumnias.

Declaraciones desprendidas después de que vecinos de las zonas irregulares López Obrador, ubicado sobre la brecha Nicolás Tamaral en Cabo San Lucas, explicaron que el pasado 9 de octubre este legislador había sostenido una reunión con las habitantes de la zona para hacerles firmar recibos en blanco con la promesa de que recibirían una cierta cantidad de dinero para la adquisición de agua potable, mediante unidades cisternas.

Explicó que el no hizo nada de eso, él ha estado trabajando de la mano con los habitantes de esa zona, así que la interpretación a ese supuesto recibo que está en blanco, la puede tener cualquiera, afirmó haber dado unos apoyos sin necesidad que firmen en blanco o dar copia de la credencial de elector, aseverando tener más de 15 años trabajando con ellos y nunca se les ha pedido nada a cambio de su identificación oficial.

“Lo que sí es que hay algunos líderes que están sentidos y los hemos señalado, porque han querido cobrar por un predio que no les corresponde, ellos no son los propietarios. A lo mejor esa hoja es de alguien que la tomó con el afán de hacer daño y quiere sacar algún provecho; nosotros estamos tranquilos, no tenemos nada que ocultar, las cosas siempre las decimos de frente, no hacemos reuniones a escondidas y tenemos un solo discurso”.

Añadió que los recibos en blanco que andan circulando con el nombre y membrete del Congreso del Estado sólo son acciones que buscan denostar al legislador, dejando en claro que él tiene mucho trabajo que hacer como para poner atención a eso.